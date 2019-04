Master class con il regista Luigi Parisi a Nicosia

In occasione del concorso artistico letterario ImpavidArte, la cui direzione artistica è affidata ad Alain Calò e a Maria Teresa La Via, che chiamerà a Nicosia scrittori, registi, poeti e artisti provenienti da tutta Italia e le cui due serate di premiazione saranno proposte a pubblico presso il Cine Teatro Cannata a giugno, sarà a Nicosia sabato 15 giugno 2019 anche il regista Luigi Parisi.

Nella foto, il regista Luigi Parisi

Luigi Parisi (qui il sito web ufficiale) è un regista con esperienza pluridecennale con lavori realizzati e distribuiti attraverso i principali network-broadcaster italiani ed esteri.

E’ film-director, storyboard artist e know-hower di effetti speciali scenici, ottici e digitali.

Ha lavorato nel campo musicale, nella moda, nei commercials, in filmTV e serie di successo.



Ha maturato considerazione come professionista per RTI-MEDIASET, TMC, RAI e ha all'attivo regie tv quali RDS Festival Radio, Selezioni Sanremo Giovani, Raffaele Paganini, moda per Egon Von Furstenberg, spot per Gruppo Clark, Samoto, Bulgari.



E' il regista della saga "L'Onore e il Rispetto" venduto in oltre settanta paesi nel mondo, delle serie "Il Bello delle Donne" (co-diretta con M.Ponzi e G.Soldati) premiata con il Telegatto, regista delle serie "Il Peccato e la Vergogna" menzionata al Roma Fiction Festival di Roma e di "Caterina e le sue Figlie", acquistato come format in Francia.



Attraverso le sue opere ha diretto diversi artisti di calibro nazionale ed internazionale: Paul Sorvino, Ben Gazzara, Angela Molina, Tony Musante, Maria Schneider, Hanna Shygulla, Eric Roberts, Carol Alt, Marisa Berenson, Burt Young, Patricia Millardet, Florinda Bolkan, Virna Lisi, Giuliana De Sio, Giancarlo Giannini, Lina Sastri, Stefania Sandrelli.



E’ docente di tecnica e grammatica della Regia presso CINEMALAB ideato e prodotto con Cecilia C. Maesano Monorchio e dell’accademia Action Academy di N. Moscariello e M. Grazia Cucinotta.

Attualmente è impegnato nella messa a punto di un film per il cinema e nella pre-produzione di un film-fiction per RTI-Mediaset.

Luigi Parisi relativamente al concorso artistico letterario “Impavidarte, la biennale della cultura” sarà, nello specifico, il presidente di giuria della

sezione sette, Premio TeleNicosia cinematografico internazionale

cinematografico internazionale sezione sei, Premio Calò (fotografico e dipinti)

(fotografico e dipinti) sezione otto, Premio Pop (musicale)

In occasione della sua permanenza a Nicosia, il regista si è offerto di proporre una master class GRATUITA di due ore nella mattinata di domenica 16 giugno in cui racconterà la propria esperienza di regista docente di tecnica e grammatica della regia presso Action Academy (sito ufficiale), la scuola di Maria Grazia Cucinotta, ma verrà aperto anche un dibattito con i presenti.

Gli interessati a partecipare sono invitati a scrivere all’email direzione@telenicosia.it per confermare la propria presenza.

È, infatti, gradita la conferma per comprendere i numeri di presenza da gestire al fine di scegliere una sala accogliente ed idonea