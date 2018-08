Migliaia di visitatori al Sicilia Outlet Village per l’ultima coda di saldi estivi

Sole pallido e temperature sotto i 30 gradi: è un agosto anomalo nelle spiagge della Sicilia, ma l’offerta turistica dell’Isola non delude i visitatori che l’hanno scelta come meta delle vacanze estive. Qualche ora in meno sotto l’ombrellone lascia così più tempo per scoprire il patrimonio culturale e naturalistico che rende questa terra famosa in tutto il mondo. Guide di viaggio alla mano dunque, per scegliere programmi alternativi al mare: spazio ai tour enogastronomici, ai monumenti storici e alle passeggiate di shopping per approfittare dei saldi estivi, sugli scaffali fino al 15 settembre.

Una significativa fotografia di questa tendenza arriva dal Sicilia Outlet Village, location prediletta dai turisti stranieri, crocevia non solo commerciale, ma anche luogo di valorizzazione delle eccellenze regionali, con flussi di visitatori sempre in crescita. La formula outlet, soprattutto quella di lusso, è un fenomeno in continua evoluzione e in Sicilia si è tradotta nel legame strategico con tour operator e strutture ricettive, perché il desiderio di shopping in vacanza non è più una componente accessoria dell’itinerario, ma ingrediente ormai irrinunciabile della voglia di cultura, benessere e divertimento che muove il turismo nel mondo.

Il meteo incerto di questi giorni d’agosto ha così dirottato al Sicilia Outlet Village migliaia di visitatori, desiderosi di ripararsi dalla pioggia senza rinunciare al piacere di trascorrere il tempo all’aria aperta, in coppia, in famiglia o in gruppo, tra le vetrine dei brand preferiti e i punti food della migliore tradizione locale. Ben organizzata per fronteggiare le intemperie, la struttura del Village mette a disposizione servizi logistici e di ospitalità a cinque stelle, per offrire una “shopping experience” che coniuga l’esclusività delle grandi firme di moda con il risparmio del prezzo outlet scontato fino al 70%.