Miss & Mister TeleNicosia 2018 2019 – Ringraziamenti e ARCHIVIO FOTO

Il direttore di TeLeNicosia esprime i propri complimenti ad Emily Rizzo e Mirko De Luca, riconosciuti dalla giuria del 23 dicembre al Cannata “volto femminile e volto maschile più rappresentativo del territorio della ex provincia di Enna” e per questo eletti “Miss & Mister TeleNicosia 2018-2019“.

<<Con la serata del 23 dicembre – ha detto Maria Teresa La Via , durante il suo intervento su palco – stiamo vivendo quella che è la concretizzazione di “una”prima idea, ma spero di vedervi partecipare, altrettanto così numerosi, anche a due nuovi eventi che proporremo nei prossimi mesi, e che per noi sono altrettanto belli e importanti.>>

Ed ha quindi ricordato l’appuntamento con il quiz musicale Pop Il Gioco della Musica, che è un format ideato da Alain Calò, di cui sono già state registrate le prime due puntate, un quiz che ha ispirato le due prove di selezione “MusichiAmo” e “CinemiAmo” della serata di premiazione del concorso e a cui tutti gli amanti del mondo musicale possono partecipare contattando la redazione di TeleNicosia o direttamente Alain Calò. Il progetto prevede di passare per i cinema per poi approdare in diverse piazze siciliane a partire dalla prossima estate.

Un secondo appuntamento, ancora più ambizioso rispetto ai primi due, riguarda le due serate di premiazione di ImpavidArte, la biennale della cultura, un ambizioso progetto, in cui TeleNicosia è stata coinvolta da Alain Calò per la gestione della settima sezione, che appunto prevede il Premio TeleNicosia, con un concorso di cortometraggi, ma che è in verità un concorso articolato in ben dieci sezioni, a cui è ancora possibile iscrivere le proprie opere sino alla fine di dicembre.

Relativamente a questo primo evento proposto si vogliono esprimere alcuni grazie.

Il primo è diretto a tutti coloro i quali sono stati presenti;

Si ringrazia quindi l’ amministrazione, il sindaco Luigi Bonelli e in particolare l’assessore Nando Zappia, come pure il signor Parisi, gestore del cinema Cannata per la disponibilità;

Un grande “grazie” va rivolto ai ragazzi e alle ragazze che hanno partecipato, che si sono messi in gioco, credendoci con grande passione;

Grazie ai conduttori, Alain Calò ed Irene Lo Sauro;



Grazie a Carmelo Panatteri per la raccolta sponsor;

Grazie alla TeleNicosia’s Band;

Grazie al service del maestro Giuseppe Tamburello;

Grazie alle riprese di Elisabetta Cipriano;

Ai giurati: Rosario Brucato, Seby Picone, Debora Leonardi, Laura Mancuso Prizzitano, Emilia Viglianesi ed alla nicosiana Miss Mondo Sicilia Marika Pandolfo per la gentile speciale partecipazione

A Franco Calò per le foto ricordo scattate durante la serata

Grazie alla Confcommercio (Natale è ormai alle porte… per i vostri regali, per le vostre tavole comprate locale! )

Le idee, anche le più belle, non richiedono, purtroppo, solo la buona volontà per essere concretizzate.

Questa iniziativa si è potuta concretizzare grazie al supporto di tante realtà di seguito elencate in ordine alfabetico :

Abita Facile La Giusa per l’allestimento della scenografia natalizia su palco

per l’allestimento della scenografia natalizia su palco Antica Gelateria dei f.lli Granata, Piazza Garibaldi 8, Nicosia

dei f.lli Granata, Piazza Garibaldi 8, Nicosia Bar Belvedere, Viale Vitt. Veneto 14, Nicosia

Viale Vitt. Veneto 14, Nicosia Bar Diana, Piazza Garibaldi 5, Nicosia

Piazza Garibaldi 5, Nicosia Bar Esso di Antonio La Rosa, Piazza San Francesco di Paola, Nicosia

Piazza San Francesco di Paola, Nicosia Bar San Francesco , Piazza San Francesco di Paola 1, Nicosia

, Piazza San Francesco di Paola 1, Nicosia Bar Caffè Italia, Piazza Guglielmo Marconi 3

Piazza Guglielmo Marconi 3 Birrificio 24 baroni dei fratelli Giacomo e Antonio Consentino

dei fratelli Giacomo e Antonio Consentino Profumeria Bizarre di Lucia D’Amico , Via F.lli Testa 31, Nicosia

di Lucia D’Amico Via F.lli Testa 31, Nicosia Pasticceria Caprice di Felice La Porta, Via Nazionale 4/6 , Nicosia

Via Nazionale 4/6 , Nicosia Tipografia Creativamente di Michele Giangrasso, Via Nazionale 39 Nicosia

di Michele Giangrasso, Via Nazionale 39 Nicosia Pasticceria Desìo dei f.lli Graziella e Sebastiano Anello , Via Giacomo Matteotti 36, Nicosia

dei f.lli Graziella e Sebastiano Anello Via Giacomo Matteotti 36, Nicosia Elettro Shop di Maurizio Rizzo (che ha pure allestito l’angolo “tv loop sponsor”) Via Umberto, 13

di Maurizio Rizzo (che ha pure allestito l’angolo “tv loop sponsor”) Via Umberto, 13 Le Federcasalinghe , sia per gli abiti indossati dai concorrenti durante l’ultima che per il “dolce saluto” offerto a fine spettacolo

, sia per gli abiti indossati dai concorrenti durante l’ultima che per il “dolce saluto” offerto a fine spettacolo La palestra Fitness Club e a Seby Picone e la moglie Salvina con il suo gruppo di zumba

e a con il suo gruppo di zumba Per trucco e parrucco, Glamour di Simona Timpanaro, Via Umberto 53 Nicosia

di Simona Timpanaro, Via Umberto 53 Nicosia Farmacia del dottor Valerio Battiato, Via F.lli Testa 50, Nicosia

Via F.lli Testa 50, Nicosia Per allestimento floreale, Il Mandorlo di Carla Scivoli, Via Casale 1 Nicosia

di Carla Scivoli, Via Casale 1 Nicosia Macelleria e salumeria La bottega della carne di Luigi Fiscella , Via Miracoli 35, Nicosia

di Luigi Fiscella Via Miracoli 35, Nicosia L’angolo dei sapori di Francesco Picone , Via F.lli Testa 16, Nicosia

di Francesco Picone Via F.lli Testa 16, Nicosia Bar pizzeria panineria La Tartaruga, Via Umberto 51, Nicosia

Via Umberto 51, Nicosia Negozio di abbigliamento LatteMenta , Piazza San Francesco di Paola 37 Nicosia (saluti a Mariella Maria e Rosanna Fiscella)

, Piazza San Francesco di Paola 37 Nicosia (saluti a Mariella Maria e Rosanna Fiscella) Studio Fotografico Eugenio Li Volsi, Via Umberto 10, Nicosia

Via Umberto 10, Nicosia Lo Scarabocchio , Cartolibreria, Via Umberto 4 (saluti alle due sorelle)

, Cartolibreria, Via Umberto 4 (saluti alle due sorelle) Olimpic Sport, Piazza San Francesco di Paola 38, Nicosia

Piazza San Francesco di Paola 38, Nicosia Original Marines di Mela Castrogiovanni

Gioielleria Orospin di Salvo Spinelli, Via Roma 30 Nicosia

di Salvo Spinelli, Via Roma 30 Nicosia Ottica Bonelli, via F.lli Testa 70 Nicosia

via F.lli Testa 70 Nicosia Parrucchiere per signora Teresa & Rita, Via Pietro Vinci 5, Nicosia

Via Pietro Vinci 5, Nicosia Panificio Il Pane Casereccio di Filippa Campagna

di Filippa Campagna Panificio Pero , Via F.lli Testa 59, Nicosia

, Via F.lli Testa 59, Nicosia Scuola di Danza Passo a Due di Rosanna Miritello, via San Simone n.15 (località Crociate)

di Rosanna Miritello, via San Simone n.15 (località Crociate) Punto Verde di Diego Castelli, Via Nazionale 10, Nicosia

di Diego Castelli, Via Nazionale 10, Nicosia Quadrifoglio, Via Umberto 5, Nicosia

Via Umberto 5, Nicosia Raku Travel, agenzia di viaggi e turismo, di Salvatore Ferro, Via Francesco Randazzo 10, Nicosia

agenzia di viaggi e turismo, di Salvatore Ferro, Via Francesco Randazzo 10, Nicosia Stock Family Outlet Sicilia, Strada Provinciale 86 Nicosia

Outlet Sicilia, Strada Provinciale 86 Nicosia TecnoKarta di Francesco Bruno, Via F.lli Testa 82, Nicosia

di Francesco Bruno, Via F.lli Testa 82, Nicosia Lavanderia e Stireria TopClean delle sorelle Rampulla, Via Sant’Agata 50, Nicosia

Partner Sponsor :

Sponsor Amici (in ordine alfabetico):