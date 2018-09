Concorso di bellezza

“MISS & MISTER TELENICOSIA 2019 – Volti rappresentativi della provincia di Enna”

L’Associazione Culturale TeleNicosia, con sede in Nicosia (En), Via Umberto I n. 45, P. Iva/Cod. Fisc.: 91049750861 e l’omonima Testata Giornalistica on line TeleNicosia.it, iscritta al R.O.C. al N. 23022 e al Tribunale di Nicosia al N. 2/13 bandiscono per l’anno “dicembre 2018 – dicembre 2019” il concorso di bellezza denominato

“MISS & MISTER TELENICOSIA 2019 – Volti rappresentativi della provincia di Enna”

La finalità del concorso è quella di individuare il volto maschile e il volto femminile più rappresentativo del territorio della ex provincia di Enna, tenendo conto oltre che dell’aspetto fisico, anche delle conoscenze in campo musicale e cinematografico, del portamento e delle capacità di porsi al pubblico.

Per partecipare, scaricare la domanda di iscrizione visitando il sito www.telenicosia.it e scegliendo la voce di menù TeleNicosia/Concorsi/MISS & MISTER TELENICOSIA/Domanda d’iscrizione, poi spedirla, compilata in ogni sua parte e sottoscritta, entro il 31 ottobre 2018 a :

TeleNicosia

“Concorso di bellezza Miss & Mister TeleNicosia 2019”

Via Umberto 45, 94014

Nicosia (EN).

allegando tutti i documenti richiesti dal Bando del concorso.

E’ possibile consegnare la domanda e i documenti allegati personalmente, a mano, su appuntamento da richiedere all’email direzione@telenicosia.it

Per visualizzare e scaricare il regolamento generale/bando del concorso visitare sul sito www.telenicosia.it e scegliere la voce di menù TeleNicosia/Concorsi/MISS & MISTER TELENICOSIA/Bando del concorso.