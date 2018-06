Nei prossimi giorni stabiliti due appuntamenti per la riapertura del Tribunale di Nicosia

Non si ferma l’attività del Comitato per la Riapertura sperimentale del Tribunale di Nicosia, di concerto con le istituzioni e con gli altri comitati sorti in Sicilia e nel resto d’Italia.

Sono due gli appuntamenti che nei prossimi giorni potrebbero dare una svolta decisiva a questa vicenda. Nel primo pomeriggio di giovedì 21 giugno a Palermo è previsto un incontro con l’assessore regionale alle Autonomie locali Bernadette Grasso, alla quale il comitato consegnerò la bozza di convenzione redatta dal comitato tecnico. Inoltre verrà richiesto di accelerare i tempi per la firma della convenzione con il Ministro della Giustizia.

Nella mattina del 6 luglio è stato organizzato un incontro a Roma presso la sede del Consiglio Nazionale Forense, in via del Governo Vecchio 3, dei comitati e delle realtà dei trenta Tribunali soppressi per la costituzione del Coordinamento Nazionale e per richiedere l’incontro con il nuovo Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.

Palermo e Roma diventano due crocevia fondamentali per una riapertura di un presidio di giustizia nel territorio, divenuta negli ultimi mesi non più un sogno o una speranza, ma una realtà tangibile.

Appare ottimista l’avvocato Piergiacomo La Via: “L’obiettivo é intanto la immediata riapertura in via sperimentale dei tre Tribunali siciliani, che – se tutto va bene – potrebbe avvenire anche in autunno. E poi insistere, esercitando le opportune democratiche pressioni, perché il Governo Nazionale riapra tutti e trenta i Tribunali soppressi, in linea con quanto previsto nel contratto di governo” .