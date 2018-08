Nicosia, al via il 15 settembre la prima edizione del concorso “Madonnari di Sicilia”

In occasione delle festività in onore di Maria Ss. dell’Aiuto, a Nicosia dal 15 al 16 settembre Mega Pixel bottega di pubblicità, in collaborazione con la Confcommercio delegazione di Nicosia, organizzano la prima edizione del concorso “Madonnari di Sicilia”.

Le iscrizioni all´evento, agli artisti provenienti da tutto il mondo e si prevede la partecipazione di vere firme dell’arte del gessetto, artisti provenienti da tutta Italia e dalla stessa Sicilia, ma sarà presente anche qualche nome internazionale.

Il concorso sarà un evento all´insegna della tradizione: la memoria popolare, infatti racconta che questa antica arte ha avuto origine lungo la Via Francigena, con alcuni pellegrini poveri che offrivano le loro abilità artistiche in cambio di ristoro e riparo durate il cammino verso la Terra Santa, utilizzando materiali poveri come carbone, pietre e crete di fiume ed altre materie naturali, oggi sostituiti dai più moderni gessetti colorati.

L’incontro dei maestri dell’effimero si svolgerà nell’ambito dei solenni festeggiamenti che la cittadinanza nicosiana offre alla sua Madonna dell’Aiuto. Attraverso l’iconografia sacra, i partecipanti potranno affrontare anche la tematica sociale prendendo spunto dal tema proposto da MegaPixel “La Madonna, un esempio di donna e di mamma. La dolcezza non merita violenza”.

Il concorso si aprirà nel pomeriggio del 15 settembre con la benedizione dei gessetti e proseguirà anche durante la notte fino alla premiazione dei vincitori il giorno successivo, in tempo per preparare e lasciare spazio alla processione di Maria Santissima dell’Aiuto.