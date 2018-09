Nicosia, al via il concorso letterario ideato dal Rotaract

Il Rotaract Distretto 2110 Sicilia Malta ha dato il via al concorso artistico letterario “Rotaract Club 2110”. Si tratta di una interessante iniziativa volta alla valorizzazione del talento creativo di molti giovani presenti all’interno della Nostra Isola e dello Stato Maltese.

Il concorso è a partecipazione gratuita e aperto a tutti i ragazzi tra i 16 e i 30 anni residenti in Sicilia e a Malta. Le quattro sezioni in cui si articola il premio raccoglieranno da qui fino al 31 dicembre 2018 opere che spaziano dalla poesia alla prosa, sino ad arrivare alla fotografia, dipinto, fotomontaggio e il cortometraggio.

Chi aderirà a questo progetto sarà automaticamente iscritto con la stessa opera al concorso artistico letterario “IMPAVIDARTE – la biennale della cultura 2018/2019”, la scommessa culturale che un insieme di associazioni e di singole persone (il concorso è stato bandito dalla famiglia Calò, l’associazione TeleNicosia, l’Istituto di Ricerche Sociologiche e di Studi per l’Alta Formazione – Polo Universitario di Nicosia e il Rotaract club di Nicosia) ha messo in gioco nel marzo scorso e che ha ad oggi ricevuto un buon numero di adesioni, con opere provenienti da tutta Italia (per informazioni si può visitare il sito https://impavidarte.altervista.org ).

Il concorso del Distretto Rotaract, oltre a godere di questo speciale filo comunicativo, avrà anche come location per la serata di premiazione Nicosia, proiettando quindi sempre più il Comune in una dimensione di capofila della cultura sia a livello locale, ma anche regionale.