Nicosia, approvato il progetto esecutivo per il nuovo impianto di illuminazione pubblica

Il 13 luglio la giunta comunale di Nicosia ha approvato il nuovo progetto esecutivo per realizzare la nuova rete di illuminazione pubblica del Comune.

Attualmente sono presenti in città ben 2.375 punti luce, di cui 1.470 erano di proprietà del vecchio gestore Enel Sole, 639 di proprietà comunale e 266 sono stati realizzati dal gestore da quando nel 2002 fu stipulata la convenzione con il Comune di Nicosia. Il 20 novembre 2017 la convenzione con Enel Sole è scaduta dopo 15 ani e non è stata più rinnovata, nell’aprile di quest’anno il Comune di Nicosia ha avviato la procedura per riacquisire la proprietà ed il possesso degli impianti di illuminazione pubblica, dando mandato ad un collegio arbitrale, di quantificare un eventuale indennizzo da riconoscere a Enel Sole, quale gestore uscente, essendoci al momento un contrasto tra le parti sulla quantificazione del valore da attribuire all’impianto acquisito, considerato che lo stesso si presenta fatiscente ed in un cattivo stato di conservazione, conseguenza di una omessa manutenzione. L’impianto attuale necessita di notevoli interventi di efficientamento, innovazione, messa a norma ed adeguamento alle nuove tecnologie, non solo al fine di contenere i consumi aumentati eccessivamente durante la precedente gestione, ma anche per utilizzare la rete elettrica per la Smart Cities (Città intelligente).

Questi interventi richiedono notevoli investimenti finanziari che difficilmente il Comune riuscirebbe a programmare nell’immediato poiché, tra l’altro, oltre a dover stanziare le somme necessarie dovrebbe altresì liberare gli spazi di spesa al fine di non incorrere in violazione dei vincoli di finanza pubblica. Il 20 dicembre 2017 la Regione Siciliana ha pubblicato l’avviso di preinformazione (misura 4.1.3. PO-FESR) per erogare contributi agli Enti Locali finalizzati a finanziare investimenti sugli impianti di pubblica l’illuminazione di proprietà pubblica, al fine di efficientare ed innovare gli impianti ed adeguarli alle nuove tecnologie che, oltre a garantire il contenimento del costo a carico dei bilanci comunali, consente, altresì, di dotarsi di nuovi sistemi illuminati che riducono le emissioni in atmosfera e quindi l’inquinamento ambientale. L’avviso di prevede la copertura del 100% dell’investimento per i Comuni che presentano istanza di finanziamento senza partner privato.

Sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana è stato pubblicato il decreto 20 aprile 2018 emanato dall’assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, in attuazione al Po-Fers Sicilia 2014-2020, Asse 4 Azione 4.1.3 dell’Avviso Pubblico “Energia sostenibile e qualità della vita”, con procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in favore di Enti Locali, per promuovere l’adozione di soluzioni tecnologiche che riducano i consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica. Per partecipare al finanziamento previsto dal decreto regionale è stato redatto dall’Ufficio tecnico comunale il progetto ”Per l’adozione di soluzioni tecnologiche al fine di ridurre i consumi energetici della rete di illuminazione pubblica del Comune di Nicosia anche con l’installazione di sistemi automatici di regolazione e per l’utilizzo dell’infrastruttura al fine di erogare servizi orientali alle Smart Cities”, per un importo complessivo di 3.800.000 euro.