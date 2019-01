Nicosia, avviati il 15 gennaio dal I Circolo didattico quattro corsi per la scuola dell’infanzia

Avviati il 15 gennaio presso il I Circolo didattico “Carmine” quattro moduli Pon per la scuola dell’infanzia. Questi corsi hanno lo scopo di potenziare le competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.

I quattro percorsi modulari spaziano in diversi campi e saranno seguiti da un tutor e da un esperto del settore: “Musical…mente”, con la tutor Marisa Di Maggio e l’esperto Vincenzo Tamburello; “Spazio bioenergetico”, con la tutor Debora India e l’esperta Teresa Rizzone; “Gioco con il mio corpo”, con la tutor Maria Li Volsi e l’esperta Teresa Rizzone; “Semina…mente”, con la tutor Maria Lo Mauro e l’esperto Mirko Biondo.

I quattro moduli rientrano nell’ambito delle attività previste dalla programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – Programma Operativo Nazionale “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa-espressività corporea). Per questa azione il I Circolo ha ricevuto un finanziamento di 19.911,60 euro.