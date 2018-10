Nicosia, Carmelo Calogero si aggiudica la settima passeggiata podistica secondo memorial Michele Ghidara – VIDEO

In occasione della festa in onore di Nostra Signora dei Raccomandati, anche quest’anno si è svolta la passeggiata podistica, giunta alla settima edizione e per il secondo anno consecutivo dedicata alla memoria dello sfortunato Michele Ghidara, il giovane nicosiano morto in un incidente stradale nel luglio del 2017.

La corsa è stata organizzata dal Talin Club di Nicosia con la collaborazione delle tre confraternite della parrocchia di Santa Croce: Ss. Sacramento di Santa Croce, Nostra Signora dei Raccomandati e Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo.

Una trentina i partecipanti a questa gara podistica di 4.5 Km. La partenza è avvenuta di fronte la chiesa di Santa Croce, il via è stato dato dal presidente del comitato dei festeggiamenti, Francesco Meli. Gli atleti hanno percorso per cinque volte un circuito.

Come lo scorso hanno ha trionfato il leonfortese Carmelo Calogero, della Milone Siracusa, che ha corso in 15’ 42”. Sul traguardo ha preceduto il nicosiano Simone Scordo del Talin Club e Vincenzo Agnello dell’Atletica Nebrodi.

A fine gara è avvenuta la premiazione, ma poco prima è stato osservato un minuto di silenzio per onorare la memoria di Michele Ghidara e delle diverse persone decedute nell’ultimo mese.

Sono stati consegnati i trofei per le diverse categorie e per ultimo sono stati premiati sul podio i vincitori assoluti della gara.