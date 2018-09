Nicosia, celebrato con la quarta “Sagra del Nocattolo” il dolce tipico nicosiano – FOTO & VIDEO

E’ giunta alla quarta edizione la “Sagra del Nocattolo – Tra i prodotti tipici”, evento che celebra non solo il tipico dolce nicosiano, ma anche i prodotti tipici del territorio.

La sagra è stata formalmente aperta intorno mezzogiorno del 9 settembre dall’amministrazione comunale, con in testa il sindaco Luigi Bonelli e gli assessori della sua giunta. Presente anche la consigliera Mela Castrogiovanni che quest’anno ha contribuito alla realizzazione dell’evento. Presenti anche i componenti del consiglio d’amministrazione della Silvo Pastorale di Nicosia, co-organizzatore della manifestazione, con la presidente Maria Letizia D’Amico e Daniele Pidone, ma soprattutto i componenti della Confcommercio di Nicosia, con in testa il presidente Antonio Insinga, che in questo fine settimana hanno organizzato diversi eventi, tra cui questa sagra.

Quest’anno è stato organizzato un percorso eno-gastronomico che partendo da piazza Marconi acquistando un ticket, permetteva la degustazione, di salumi e formaggi. Proseguendo per la via Fratelli Testa si incontravano diversi stand con prodotti artigianali, dalla bigiotteria ai canestri di vimini ed in piazza San Calogero era possibile degustare, marmellate, confetture ed assaggiare vini e birre. All’interno della chiesa sono state allestite due mostre, una della pittrice Carmela Scardino e l’altra dell’artista Filippo Fiorilla, che ha realizzato una serie di monumenti nicosiani in miniatura.

Proseguendo tra gli stand della via Fratelli Testa soprattutto con prodotti artigianali, entrando in largo Mercato era possibile degustare i maccheroni al sugo preparati sul momento da cuochi locali e versati all’interno della “maidda”, tipico contenitore in legno della tradizione contadina.

In piazza Garibaldi, animata dal gruppo folkloristico mistrettese “Amastra”, finalmente si entrava in contatto con i produttori del nocattolo, il dolcetto nicosiano realizzato in diretta dai diversi maestri pasticceri nicosiani. Un dolce dal sapore unico, profumato, con base in fragrante pasta frolla e con sopra un eccellente impasto di mandorle aromatizzate, un dolcetto unico nel suo genere. I nocattoli appartengono alla tradizione gastronomica tramandati da diverse generazioni e sono famosi non solo per il loro delizioso gusto, ma anche per la forma.

cliccare sulla foto per ingrandirla