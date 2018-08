Nicosia, commemorato in consiglio comunale il funzionario Michele Campione

L’improvvisa morte del funzionario dell’ufficio tecnico comunale di Nicosia, Michele Campione, avvenuta il giorno di Ferragosto è stata ricordata durante la seduta del consiglio comunale del 28 agosto.

Poco prima dell’inizio del dibattito per i diversi punti inseriti nell’ordine del giorno, il consigliere comunale Filippo Giacobbe ha proposto un minuto di silenzio per ricordare Michele Campione. La proposta è stata accolta dal consigliere di maggioranza ed assessore Gianfranco Castrogiovanni, che ha anticipato nel futuro un’iniziatica da parte dell’amministrazione per ricordare la figura del funzionario scomparso.

I consiglieri Giacobbe e Castrogiovanni ed anche il sindaco di Nicosia, hanno ricordato la figura di Michele Campione, funzionario sempre professionale e soprattutto ricordato per la sua umanità nei rapporti con amministratori, consiglieri ed anche con l’utenza.