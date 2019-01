Nicosia, convocato il 4 febbraio il primo consiglio comunale del 2019

Si riunirà per la prima volta nel 2019 il consiglio comunale di Nicosia, convocato il 4 febbraio alle 19.

Quattro i punti inseriti nell’ordine del giorno. Il primo riguarda il grave dissesto in cui si trova la statale 117 da Nicosia a Mistretta.

Gli altri tre punti sono delle mozioni atti d’indirizzo che riguardano l’attivazione di lavori pubblici con il metodo dei cantieri comunali con operai da scegliere tra disoccupati; l’applicazione delle leggi nazionali e regionali in tema di eliminazione di tutte le barriere architettoniche presso gli edifici pubblici e l’atto d’indirizzo rivolto all’Azienda speciale silvo pastorale di Nicosia in tema di canoni di terreni comunali, concessi in affitto in virtù dei contratti stipulati dalI’azienda.