Nicosia, debiti fuori bilancio all’attenzione del consiglio comunale del 29 ottobre

Sarà un consiglio comunale che si occuperà di debiti fuori bilancio quello convocato dalla presidente Annarita Consentino il 29 ottobre alle ore 19.

Al momento della convocazione e salvo ulteriori punti inseriti in momenti successivi, sono cinque i debiti che dovranno essere riconosciuti ed approvati dal civico consesso.

I debiti fuori bilancio sono nati dai lavori di riqualificazione ambientale delle aree a verde del Comune di Nicosia,. Un altro debito è riferito ai lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del versante roccioso presso Santa Maria Maggiore ed un altro agli interventi per l’ampliamento della rete lan nella sede degli uffici anagrafe ed elettorale.

Altri due debiti fuori bilancio scaturiscono da sentenze esecutive derivanti da contenziosi.