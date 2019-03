Nicosia, disinfestata dalla processionaria la villa Burrafato

Sono stati completati i lavori di disinfestazione della villa comunale Burrafato in via Umberto e torna fruibile per i cittadini nicosiani.

Nei giorni scorsi la villa comunale per motivi di sicurezza era stata chiusa per la presenza della processionaria del pino, un pericoloso lepidottero che può causare inconvenienti sanitari per le persone che si trovano in prossimità dell’area interessata a tale fenomeno, essendo le setole delle larve fortemente irritanti per le mucose e gli occhi, per il rilascio di sostanze tossiche urticanti.