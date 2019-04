Nicosia, il 13 aprile il mercato settimanale del sabato si terrà in viale Itria

Nel fine settimana, il 12, 13 e 14 aprile si svolgerà a Nicosia “La Casazza”. Quest’anno l’itinerario prevede l’inizio del percorso con l’installazione dell’infopoint nel piazzale Pisciarotta, dove si svolge ogni sabato il mercato.

In un primo momento il 20 marzo con un’ordinanza il sindaco ne aveva sospeso lo svolgimento, solo per la giornata del 13 aprile.

La Confcommercio di Nicosia al posto della sospensione ha sollecitato lo spostamento del mercato in viale Itria, luogo in cui si svolge il mercato del giovedì.

La richiesta della Confcommercio di Nicosia è stata accolta. Con una successiva ordinanza il sindaco ha deciso di spostare, solo per la giornata del 13 aprile, il mercato del sabato dal piazzale Piscarotta al viale Itria. Decisione presa per non creare disagi agli utenti del mercato e agli operatori del settore.