Nicosia, il 21 settembre tanta musica con la “Festa di fine estate”

Piazza Santa Maria di Gesù, luogo della “movida” nicosiana, celebra venerdì 21 settembre la “Festa di fine estate”, un evento che chiude la calda stagione con musica e divertimento.

Alle 22, direttamente dal reality show “The Voice of Italy”, si esibiranno al Colorado, in via IV Novembre, Andrea Azzurra e gli Almanegra e a seguire Salvo Messina Dj.

In contemporanea Al Chiosco Bar, in viale Vittorio Veneto, ci sarà l’esibizione dei Two Giants Trio e Mirko Di Marco Dj.

Per arricchire l’evento è prevista una degustazione di prodotti tipici locali tra via IV Novembre e viale Vittorio Veneto.