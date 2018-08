Nicosia, il 22 agosto torna “La Corrida” nel quartiere di Santa Maria Maggiore – VIDEO

Torna a distanza di qualche anno “La Corrida”, lo spettacolo in piazza organizzato quest’anno dal Comitato “Quartiere in festa” di Santa Maria Maggiore. Uno spettacolo in piazza particolarmente gradito al pubblico, che si rifà alla celebre trasmissione radiofonica e televisiva condotta anni fa da Corrado.

Tanti i concorrenti (semiprofessionisti allo sbaraglio) che parteciperanno a questa edizione della Corrida, ballerini, cantanti musicisti ed attori, che si esibiranno sul palco di piazza Re Federico, nel quartiere di Santa Maria Maggiore a partire dalle ore 21.

A giudicarli il pubblico presente armato di strumenti con i quali potrà esprimere il proprio dissenso o il proprio entusiasmo sulla qualità delle esibizioni dei concorrenti.

Oltre ai concorrenti la serata sarà allietata dalla presenza di alcuni illustri ospiti.

La serata sarà presentata da Valentina D’Alessandro e da Pino Casabona.