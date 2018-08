Nicosia, il sindaco e la presidente del consiglio comunale parlano del bilancio appena approvato – VIDEO

Il 28 agosto è stato approvato dal consiglio comunale di Nicosia il bilancio di previsione per il triennio 2018-2020.

Il sindaco di Nicosia, Luigi Bonelli, è soddisfatto del lavoro svolto in aula e ringrazia sia i consiglieri di maggioranza che di minoranza che hanno discusso dei diversi punti senza ostruzionismo.

Uno strumento finanziario che permette di sbloccare diversi lavori pubblici e che da fiato anche ai servizi sociali comunali con la conferma dell’assegno civico e del servizio civile.

Il sindaco risponde anche alle polemiche sul capitolo di bilancio sulla riapertura del Tribunale di Nicosia che verrà rimpinguato non appena ci saranno certezze sulla riapertura. Le cifre eventualmente inserite in bilancio, se non spese entro il 31 dicembre 2018, sarebbero finite nel calderone dell’avanzo d’amministrazione.

La presidente del consiglio comunale, Annarita Consentino, soddisfatta anch’ella per il lavoro svolto, promette che in sede di variazione di bilancio gli emendamenti presentati dalla minoranza saranno analizzati e fatti propri dall’amministrazione.