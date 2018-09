Nicosia, in corso d’opera il progetto di agricoltura sociale “Valore R-Aggiunto” – VIDEO

Forti emozioni sul volto dei giovani protagonisti del progetto Valore R-aggiunto, alle prese con cavalli, cani e produzioni agro-zootecniche rigenerative, in un percorso basato sulla comunicazione, sull’ascolto, sull’auto-ascolto e sulla valorizzazione delle diversità.

I 25 ragazzi, giovani studenti (del liceo di scienze umane e dell’ Istituto agrario) e utenti del Centro Salute Mentale di Nicosia, sono in questi giorni coinvolti in un progetto di agricoltura sociale, facilitato da una rete di operatori (il cui capofila è la Cooperativa BenEssere, impegnata in progetti educativi e riabilitativi con l’ausilio del cane, del cavallo e dell’asino). Le attività si svolgono in contrada Pietralunga presso l’azienda agricola Li Destri di Nicosia, ma hanno visto anche il coinvolgimento dell’azienda agricola Lo Presti e di altre realtà Catanesi e Palermitane.

Al termine del progetto, (realizzato con i fondi dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, programma Erasmus+, bando “Cosa Vuoi fare da Giovane? Il tuo Futuro parte Adesso!”) la comunità locale e alcuni alunni della scuola primaria di Nicosia, saranno coinvolti in una giornata dimostrativa sull’agricoltura sociale.