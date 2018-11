Nicosia, inaugurata la seconda edizione della Fiera dei Morti – VIDEO

Inaugurata nel pomeriggio del 31 ottobre, presso l’Air65 in via Pio La Torre, la seconda edizione della Fiera dei Morti, organizzata dalla Confcommercio di Nicosia. In un primo momento prevista solo per tre giorni dal 31 ottobre al 2 novembre, a causa del maltempo è stata prolungata fino alla serata di domenica 4 novembre.

Sono 17 i commercianti che in questi 4 giorni esporranno i loro prodotti. Diverse le categorie merceologiche rappresentate, in maggior numero, per la gioia dei bambini, sono presenti stand di dolciumi e giocattoli.

La Fiera dei Morti non è stata pensata solo per i bambini, il programma prevede una serie di spettacoli serali, con band e scuole di danza. All’interno del locale è stato allestito un palco per l’esibizione degli artisti e per intrattenere i visitatori.

All’inaugurazione erano presenti il presidente della Confcommercio di Nicosia, Antonio Insinga, che ha ringraziato i commercianti partecipanti e l’amministrazione comunale con la quale collaborano con continuità da tre anni. Ringraziamenti ricambiati dal sindaco Luigi Bonelli, ancora una volta la Confcommercio di Nicosia ha dimostrato la sua vivacità ed intraprendenza nel territorio organizzando un evento per i suoi associati e per i cittadini nicosiani e dei dintorni. Salvatore Catania dirigente provinciale di Confcommercio ha voluto ringraziare l’imprenditore Antonio La Giglia, proprietario del locale Air65, messo a disposizione per questo evento, a lui si deve l’idea di rispolverare questa tradizione che, avvalendosi della collaborazione tecnica e organizzativa della Confcommercio di Nicosia, ha selezionato le attività commerciali più congeniali all’evento.