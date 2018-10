Nicosia, incontro tra il vescovo Salvatore Muratore, l’assessore regionale Falcone e la deputata Pagana

Nel tour effettuato il 19 ottobre per verificare lo stato della viabilità ennese, si è svolto a Nicosia un incontro tra l’assessore Marco Falcone, la deputata regionale Elena Pagana ed il vescovo della Diocesi, Salvatore Muratore, l’incontro è stato organizzato dai dirigenti locali di Forza Italia Salvatore Ferrara e Filippo Giacobbe.

L’assessore Falcone ha prospettato l’intenzione del governo regionale di stornare i circa 26-30 milioni di euro non spendibili nel Patto per il Sud, per reimpegnarli in lavori da effettuare su monumenti ed opere di culto.

Il vescovo ha illustrato, inoltre, all’assessore il problema che riguarda lo svincolo della polizza fideiussoria da 280 mila euro, sottoscritta dalla curia e posta a garanzia per il completamento dei lavori della cattedrale di Nicosia. Per il completamento dei lavori manca solo il collaudo amministrativo, a causa di un rimbalzo di competenze tra l’assessorato regionale ai Beni culturali e la Soprintentenza di Enna e per questi ritardi burocratici la curia paga ogni anno 4.500 euro di premio sulla polizza. Pur non essendo di competenza diretta del suo assessorato, Marco Falcone ha promesso la vescovo il suo interessamento

.