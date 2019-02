Nicosia, la giovanissima cantante Marta Bertocchi all’esordio con il primo singolo inedito “Peppe”

E’ stato pubblicato sulla piattaforma youtube il primo video con il brano inedito interpretato dalla giovanissima cantante nicosiana Marta Bertocchi, dal titolo “Peppe”.

Il brano è stato prodotto dall’Associazione Musicale Astracantha, registrato, mixato e masterizzato da Filippo Ceraolo. Il video è stato interamente girato a Nicosia da Giuseppe Genduso.

Per la realizzazione del brano hanno suonato Filippo Ceraolo al basso elettrico e chitarre, Giuseppe Polizzi alle tastiere e Mario Richiusa alla batteria. Hanno inoltre contribuito alla creazione del brano Andrea Seminara e Ilenia Faro, la vocal coach dell’Accademia All Music che ha seguito i primi passi nel mondo della musica di Marta Bertocchi.

La giovane promessa della musica, Marta Bertocchi, nonostante la giovanissima età, appena 15 anni, ha alle spalle diverse esibizioni, ha vinto nel 2018 a Nicosia la terza edizione del festival “Voci Nostre”.

Il contatto con l’Associazione Musicale Astracantha risale all’estate 2018 i ragazzi della classe di canto dell’accademia All Music, tra cui anche Marta Bertocchi, hanno seguito un tour musicale gestito dall’associazione. Questo circuito prevedeva la vittoria del pass per il Sanremo Doc e il pass per il Festival di Castrocaro Terme. La determinazione e la preparazione dei ragazzi insieme alla vocal coach Ilenia Faro, ha fatto sì che Marta Bertocchi insieme ad Elena Campione si aggiudicassero il pass per Sanremo Doc. Le due ragazze hanno realizzato il loro primo progetto inedito con produzione, con l’aiuto di Ilenia Faro ed i tecnici di Astracantha. Marta Bertocchi ed Elena Campione a febbraio si sono recate a Sanremo ed hanno incontrato i discografici delle etichette e case discografiche italiane, mostrando il proprio prodotto artistico.