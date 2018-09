Nicosia, la processione di Sant’Isidoro Agricola – VIDEO

Fine settimana di festeggiamenti a Nicosia ed in particolare nel quartiere di San Michele in onore di Sant’Isidoro Agricola.

Le celebrazioni sono iniziate venerdì 21 settembre con le “casade”, una tradizione ripristinata da alcuni anni. Al rullo dei tamburi ci si dirige nelle case di quelle famiglie che per devozione a Sant’Isidoro offrono agli intervenuti biscotti, vino e altro cibo e bevande.

Il 22 settembre si è svolto un corto teatrale in dialetto gallo-italico dal titolo “O rrozzo”, messo in scena dalla compagnia “Artiste di strada” e scritto da Rita Scinardi. La serata si è chiusa con l’intrattenimento musicale ed una serata danzante, curati dal gruppo “The Music Start” nella piazza dinnanzi la chiesa di San Michele. Nella stessa sera gli intervenuti hanno potuto gustare i prodotti tipici locali.

Le celebrazioni si sono concluse domenica 24 settembre con la processione, lungo le vie del centro cittadino, la statua del Santo portata in spalla muove dalla chiesa di San Michele ed attraversa le vie principali di Nicosia.

Sant’Isidoro Agricola è il protettore dei contadini e dei braccianti. Lo si festeggia nel quartiere e nella chiesa di San Michele, un tempo abitato prevalentemente da contadini e braccianti. Sant’Isidoro fu un povero bracciante agricolo, vissuto in Spagna tra il 1080 e il 1130. Fu canonizzato da papa Gregorio XV il 12 marzo 1622 e da allora il suo culto si estese oltre che in Spagna anche nel Sud-Italia, allora soggetto al dominio spagnolo.

Nicosia è una città a forte vocazione agricola, ma stranamente questa processione è poco sentita e non coinvolge i cittadini come in altre celebrazioni, per questo motivo il comitato organizzatore ha esteso i festeggiamenti in più giorni per coinvolgere più fedeli nelle celebrazioni in onore di Sant’Isidoro Agricola.

Alla fine della processione, con il rientro del Santo nella chiesa di San Michele, il parroco padre Calzetta ha celebrato una messa. Davanti al sagrato si sono esibite le majorettes. A seguire lo spettacolo pirotecnico ed il gruppo “The Music Start” ha intrattenuto gli intervenuti con una serata danzante.