Nicosia, l’assessorato ai Servizi sociali ha organizzato una gita per gli anziani

Nell’ambito del programma d’interventi ricreativi e culturali in favore degli anziani, l’assessorato ai Servizi sociali di Nicosia, retto da Pino Castello, ha organizzato per il mese di novembre una gita di un giorno a Taormina e Giardini Naxos riservata a 48 anziani.

Gli interessati dovranno essere autosufficienti, aver compiuto 65 anni, trovarsi in condizione non lavorativa e dovranno presentare un’apposita istanza all’ufficio protocollo entro le 12.30 del 24 ottobre, allegando l’Isee ed un documento di riconoscimento.

Nel caso in cui le istanze presentate siano superiori a 48, l’ufficio stilerà una graduatoria favorendo prima gli anziani soli, in ordine di Isee dal valore più basso a quello più alto e successivamente quelli in coppia.