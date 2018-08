Nicosia, l’associazione Città Invisibili ha organizzato il 30 agosto l’evento InstanBook

Tra gli eventi organizzati per l’estate nicosiana spicca senz’altro una novità proposta dall’associazione Città Invisibili che in questi mesi ha organizzato diverse attività culturali innovative, coinvolgenti e mai banali.

L’idea è quella di valorizzare alcuni autori locali, ma non con le banali ed a volte soporifere presentazioni di libri, la maggior parte delle volte auto celebrative e poco coinvolgenti, ma attraverso una mini rassegna letteraria. Città Invisibili ha ideato Istanbook, una sorta di “tavola rotonda” di giovani autori e talenti narrativi del territorio ennese, che saranno intrattenuti nel cuore del centro storico nicosiano dal ritmo incalzante e vivace delle domande preparate dai curatori dell’evento e degli ospiti che interverranno nella chiacchierata colloquiale e informale che animerà la serata. Si potranno conoscere le personalità che si celano dietro le pagine di un volume e i versi di una poesia.

L’evento unico nel suo genere si terrà il 30 agosto, a partire dalle 19.30, in piazzetta Mauro Veutro, sotto la torre campanaria della cattedrale. Luogo trasformato per una serata in un caffè letterario.

Diversi i giovani autori che hanno aderito a questa interessante iniziativa: Gaia Campo di Nicosia; Manuel Di Maggio di Enna; Gabriella Grasso di Leonforte; Giovanni Mattia di Piazza Armerina; Carmelo Panatteri di Nicosia; Alessio Pecoraro di Piazza Armerina; Carlotta Pino di Nicosia; Maria Iside Polizzi di Piazza Armerina; Dalida Spadaro di Troina.