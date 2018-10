Nicosia, le rassicurazioni del sindaco Bonelli dopo la scossa di terremoto

Nella mattinata del 26 ottobre, intorno alle 10.30, è stata registrata a Nicosia una scossa di terremoto con epicentro nel territorio di Capizzi. Nonostante la brevissima durata la scossa di magnitudo 3.3 è stata avvertita distintamente dalla popolazione.

Il sindaco Bonelli sul suo profilo facebook ha voluto tranquillizzare la popolazione: “I nostri uffici hanno fatto un sopralluogo in tutte le strutture pubbliche del nostro territorio. Fortunatamente non risultano segnali di danno in nessuna struttura. Nessun danno oltretutto nella struttura ospedaliera né alle chiese. Io comunque ho diramato ordinanza di chiusura delle scuole, soprattutto in via precauzionale. Le informazioni in atto sono tranquillizzanti e quindi spero di revocare quanto prima l’ordinanza”.