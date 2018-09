Nicosia, presentato l’evento “L’antica arte dei Madonnari” – VIDEO

Un evento internazionale si svolgerà a Nicosia il 15 e 16 settembre “L’antica arte dei Madonnari” è un concorso che vedrà la partecipazione di circa una ventina di artisti provenienti da ogni parte del mondo. L’evento rientra nei festeggiamenti in onore della Madonna dell’Aiuto, organizzata dalla confraternita di San Cataldo, presieduta da Giuseppe Maggio e che riscuote ogni anno una gran partecipazione di fedeli.

L’evento è stato organizzato dalla delegazione di Nicosia della Confcommercio, l’intera squadra del direttivo, presieduta da Antonio Insinga, è stata impegnata in questi giorni in diversi eventi legati all’estate nicosiana. Fondamentale la collaborazione dell’amministrazione comunale di Nicosia, ma soprattutto va citato l’ideatore dell’evento: Maurizio Cannizzo di Megapixel che ha voluto portare questa manifestazione a Nicosia. Coinvolta anche la Diocesi di Nicosia, il vescovo monsignor Salvatore Muratore alle ore 10 di domenica 16 settembre inaugurerà la manifestazione.

Il concorso si aprirà alle ore 14 di sabato 15 settembre con la benedizione dei gessetti e proseguirà anche durante la notte fino alla premiazione dei vincitori il giorno successivo alle ore 12 presso la chiesa di San Calogero, per essere in tempo, per preparare e lasciare spazio alla processione di Maria Santissima dell’Aiuto. Poco prima della premiazione si terrà, sempre nella chiesa di San Calogero intorno alle 11.30 un convegno contro la violenza sulle donne.

Tra gli eventi in programma, sabato 15 settembre alle 19.30 nell’androne del palazzo comunale la presentazione del romanzo di Giada Trebeschi “L’autista di Dio”.