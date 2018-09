Nicosia, sabato 29 settembre di terrà la III edizione della “Notte Bianca del Tennis”

Il Twins Sport Village, in contrada Paolo Bosco, ospiterà sabato 29 settembre la “Notte Bianca del Tennis”, una simpatica ed innovativa kermesse che non riguarderà solo lo sport, ma sarà anche un momento di aggregazione per gli amanti ed appassionati del tennis, ma non solo.

Fitto il programma: a partire dalle 16 è previsto un torneo riservato ai bambini. Intorno alle 19 l’aperitivo di benvenuto, aprirà la manifestazione aperta a tutti coloro che sono appassionati di questo sport. Alle 19,30 verranno formate le squadre ed alle 20 avrà inizio il torneo.

Dalle 20,30 inizieranno le degustazioni con pane cunzato, pasta fresca, dolci artigianali ed altri prodotti tipici.

Alle 23 il torneo riprenderà con la disputa delle finali, intorno all’una di notte si svolgeranno le premiazioni e le degustazioni della famosa birra artigianale del Birrificio 24 Baroni.