Nicosia, si è svolta il 23 dicembre la prima edizione di Miss & Mister TeleNicosia – FOTO & VIDEO

Il cine-teatro Cannata ha ospitato nella serata del 23 dicembre la prima edizione del concorso Miss & Mister TeleNicosia, organizzato dall’associazione Tele Nicosia con il patrocinio del Comune di Nicosia. L’evento è stato inserito nel cartellone degli eventi del Natale a Nicosia quest’anno organizzato dalla Confcommercio.

Non si è trattato del solito concorso di bellezza, ma di un contenitore-spettacolo con all’interno diverse perfomance di artisti locali e provenenti anche da fuori Nicosia.

La serata è stata condotta da un duo al debutto sul palco nel ruolo di presentatori: Alain Calò e Irene Lo Sauro. Ma sono stati coadiuvati dagli inserti ed interventi comici del cabarettista Sebi Picone.

Dodici i concorrenti in gara dieci ragazze e due ragazzi pronti a contendersi i due titoli, attraverso tre prove eliminatorie basate su un quiz musicale, su un quiz cinematografico ed una prova recitativa. Presente alla serata anche una giuria di otto elementi pronta a selezionare con il proprio giudizio i vincitori del concorso: Marika Pandolfo, Miss Mondo Sicilia, il regista Rosario Brucato, il fotografo Eugenio Li Volsi, la produttrice cinematografica Debora Leonardi, la ballerina professionista Emilia Viglianesi, per il direttivo Ficc (Federazione italiana dei circoli del cinema) Laura Mancuso Prizzitano ed il cabarettista Sebi Picone, assente per motivi di salute il regista Salvo Bonaffini.

Tra una sfilata con gli abiti di LatteMenta e Stock Family ed una prova eliminatoria, si sono esibiti sul palco del cine-teatro Cannata il duo di comici nisseni “I Fusibili”, molto applauditi dal pubblico per la loro particolare perfomance. La splendida ballerina professionista Emilia Viglianesi. Il gruppo Zumba della Palestra Fitness Club di Nicosia. Risate assicurate anche con gli inserti comici di Sebi Picone.

Durante la serata è stata assegnata la prima fascia, quella “social” assegnata al candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti on line. Dal 12 novembre sino alla fine del mese hanno partecipato al sondaggio sul sito ufficiale della testata giornalistica TeleNicosia 8.660 votanti. E con il 34% dei voti, ovvero con 2.964 preferenze ha conquistato la Fascia Social la candidata di Villadoro di 21 anni, Daniela Spallina, che ha ricevuto come premio un pc portatile da 7”.

Dopo l’ultima prova recitativa di un brano tratto da “Romeo e Giulietta”, durante la quale le due coppie finaliste indossavano gli abiti rinascimentali realizzati dalla Federcasalinghe, la giuria si è ritirata per deliberare i vincitori. La serata si è conclusa con l’assegnazione delle due fasce, il Mister Tele Nicosia 2018-2019 è il 22 enne nicosiano Domenico De Luca. La Miss Tele Nicosia 2018-2019 è la 16 enne nicosiana Emily Rizzo. I due vincitori hanno ricevuto come premio oltre alle tradizionali corona e fascia, anche due orologi offerti dalla gioielleria Orospin e due bottiglie di birra artigianale prodotta dal birrificio “24 Baroni”.

La Federcasalinghe ha offerto nel parterre del cinema un rinfresco a spettatori e protagonisti dello spettacolo.