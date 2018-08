Nicosia, tanta musica domenica 19 per il “Festival Bandistico Terre di Sicilia”

Tutto pronto a Nicosia per la terza edizione del “Festival Bandistico Terre di Sicilia”, che sabato 19 agosto farà il suo debutto a Nicosia, unica tappa in provincia di Enna del tour di 14 raduni organizzato da Anbima Sicilia iniziato il 27 luglio a Patti, in provincia di Messina e che si concluderà il 23 settembre a Montelepre, in provincia di Palermo, in totale sono coinvolte 6 province siciliane con oltre 60 bande musicali.

Il raduno di domenica 19 agosto a Nicosia è stato organizzato dall’Associazione musicale bandistica “S. Cecilia”, diretta dal maestro Giuseppe Tamburello, con il patrocinio del Comune di Nicosia.

Il programma prevede dopo l’accoglienza delle bande e delle majorette, la partenza da piazza San Francesco intorno alla 17, per una parata lungo il centro storico. Alle 18 le bande giungeranno in piazza Garibaldi, verranno eseguiti i brani classici del repertorio bandistico e soprattutto la preghiera del musicante. La prima parte del raduno si concluderà con un mega concerto nel quale suoneranno contemporaneamente tutte le bande musicali.

Dopo la pausa ed il rinfresco presso l’androne comunale, alle 21 in piazza Garibaldi si terrà un concerto bandistico-sinfonico e spettacoli folk con i gruppi di majorette.