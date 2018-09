Nicosia, torna domenica 30 settembre “Campanito in festa”

L’Azienda Speciale Silvo Pastorale di Nicosia con il patrocinio del Comune e coadiuvata dall’Ecomuseo Petra d’Asgotto di Nicosia, ha organizzato domenica 30 settembre “Campanito in festa – Montagna da vivere… montagna da amare”

Comunemente conosciuta come Festa della montagna, “Campanito in festa 2018” è un evento che si ripete annualmente a Nicosia presso la Riserva naturale Sambughetti Campanito. L’evento mira a festeggiare insieme, all’aperto, la montagna e la natura, attraverso la degustazione di prodotti tipici locali, dando la possibilità di partecipare, gratuitamente, ad escursioni, giochi, musica dal vivo, rappresentazioni teatrali, degustazioni e tante altre attività immersi nella natura.

Sono diverse le associazioni che hanno collaborato al ricco programma giornaliero. L’inizio è previsto alle 8.45 con il trekking ai laghetti. Saranno presenti anche i cavalieri che organizzeranno alcune attività come il battesimo della sella e gioca pony. Sarà possibile degustare ricotta e prodotti tipici, immersi nella musica live curata da radio Studio 2. Non mancheranno le rappresentazioni teatrali, escursioni, arrampicate sportive e l’esposizione dei mezzi 4×4. Per l’occasione sarà aperto e visitabile il Museo multimediale della Montagna.

Dal piazzale Educatorio inoltre sarà possibile raggiungere l’area attrezzata San Martino attraverso i bus navetta che partiranno con regolarità, per portare quanta più gente possibile alla festa.