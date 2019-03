Nuoto, gli atleti del centro Hydrogym di Nicosia conquistano 8 medaglie nel Campionato d’eccellenza Fin

Sono 8 le medaglie conquistate e 185 punti totalizzati dagli atleti dell’Hydrogym di Nicosia che hanno contribuito alla vittoria della Poseidon Catania nella manifestazione del Campionato d’eccellenza F.I.N. disputatosi domenica presso la piscina comunale di Paternò.

Antonio Ciuro nei 50 dorso ragazzi ottiene un argento con il tempo di 42″7; due bronzi ottenuti da Mariagiovanna Modica nei 25 stile libero con 18″6 e nei 50 dorso con 49″3; bronzo per Michele Rizzone nei 25 rana allievi con 23″3; due bronzi anche per Adele Lo Papa nella categoria giovanissimi nei 50 dorso con 1’08″9 e nei 50 stile libero con 52″8; bronzo per Miriana Projetto nei 25 dorso giovanissimi con 23″9; bronzo per Francesca Montana nella staffetta 6×50 stile libero juniores. Rammarico per i tanti podi sfiorati per pochi decimi, come quello di Federica Maggio quarta nei 50 dorso seniores per soli 3 decimi, Salvatore Abbate quarto nei 25 stile libero allievi per soli 4 decimi, quarto posto anche per Ludovica Ruvutuso nei 25 stile libero giovanissimi, quarto posto per Miriana Projetto nei 25 rana giovanissimi che manca il podio per soli 2 decimi.

Grande soddisfazione per lo staff tecnico del Centro Hydrogym di Nicosia orgoglioso delle ottime prestazioni e del livello raggiunto da tutti i propri atleti; l’importante risultato ottenuto lascia presagire un bel finale di stagione.