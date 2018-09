Nuoto, si concludono positivamente con un secondo posto in batteria i Campionati europei Master di Massimiliano Di Fazio

Buon risultato per Massimiliano Di Fazio nella seconda ed ultima gara dei 50 dorso ai Campionati europei di nuoto Master che si sono svolti a Kranj in Slovenia. Il nuotatore nicosiano, istruttore FIN del Centro Hydrogym di Nicosia, ha ottenuto il 15mo posto assoluto nella categoria M45, secondo tra gli italiani in gara, con il tempo di 36’’.59. Di Fazio, tesserato per la Poseidon Sporting Club di Catania, ha gareggiato nella 17ma batteria ottenendo il secondo posto alle spalle del britannico Andrew Westwood, superato di appena 55 centesimi di secondo. Anche questa gara in assoluto è stata vinta dal tedesco Lars Kalenka, secondo l’italiano Raffaele Lococciolo e terzo il greco Emmanouil Chourdakis.

Il 4 settembre Massimiliano Di Fazio nei 100 dorso aveva gareggiato nella 15ma batteria ottenendo il terzo posto alle spalle dell’italiano Damian Guli e del lussemburghese Dmitri Poliakov. Il tempo registrato di 1’ 22’’.34 gli aveva permesso di ottenere il 21mo posto assoluto nella categoria M45, quarto tra gli italiani partecipanti.