Nuova sfida per gli over 50 del Nicosia Tennis Club

Gli ”over” del Nicosia Tennis Club affrontano una nuova sfida, quella del campionato over 50 regionale.

Il campionato prenderà il via sabato 16 marzo e vedrà impegnati gli atleti del circolo nicosiano in trasferta a Paternò contro il Tennis Club Nino Palumbo. Sabato 23 marzo il Nicosia Tennis Club affronterà in casa il CT Palermo ed il 6 aprile TC Umberto di Catania. Il 13 aprile giocherà fuori casa con la Junior Aci castello e terminerà il 23 aprile in casa con CT Acireale.

I componenti della squadra sono: Pino Maddaleno, Enrico Servillo, Piero Gurgone, Dino Maddaleno e Francesco Lo Grasso.