Nuove nomine nell’Udc ennese da parte del commissario provinciale Andrea Maggio

Il commissario provinciale dell’Udc Andrea Maggio nell’ambito dell’organizzazione territoriale del partito ha provveduto, sentito il segretario nazionale Cesa e il coordinatore regionale Decio Terrana a nominare responsabile provinciale dell’Udc delle politiche sanitarie e socio-assistenziali il dottore Gugliemo Rizzo di Aidone. Apprezzato professionista e attivo sul versante sociale il dottore Guglielmo Rizzo è direttore dell’Unità Operativa di Radiologia del Presidio Ospedaliero “M.Chiello” di Piazza Armerina.

Nominata pure vice commissaria provinciale dell’Udc per l’area sud Filippa D’Angelo di Valguarnera. La D’Angelo è apprezzata per le doti professionali e politiche e attualmente ricopre la carica di consigliere comunale a Valguarnera.

Il commissario provinciale ha pure designato Fabio Filetti commissario Udc ad Aidone. Nei prossimi giorni seguiranno altre designazioni.

“Occorre radicare il partito tenendo in considerazione le esigenze territoriali – afferma il commissario provinciale Andrea Maggio – il tutto valorizzando impegno e dedizione, occorre adesso lavorare in sinergia e far crescere l’Udc come area politica moderata che si impegna per la difesa e lo sviluppo del territorio ennese”.

Soddisfazione per le designazioni giunge pure dal Coordinatore regionale del partito Decio Terrana.