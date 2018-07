Oltre 60 equipaggi per la prima edizione della Cronogara Città di Enna

Si prevede una grande e bella giornata di sport quella di domenica prossima 29 luglio quando la città di Enna ed in particolare la zona Monte del centro abitato, diverrà per la prima volta il Circuito cittadino Kartistico più vicino alle stelle. Infatti a 1000 sul livello del mare si daranno battaglia non meno di una sessantina di Kart con equipaggi provenienti da diverse province siciliane per la Cronogara Primo Trofeo Città di Enna. L’evento unico nella sua particolare caratteristica è stato organizzato dall’Asd Kart Calascibetta del Presidente Mario Puglisi con la collaborazione del settore Kart Sicilia dell’Aci/Csai. E gli spettatori potranno avere il piacere di vedere all’opera tanti giovani talenti e non solo su Kart di diverse categorie, dalle 60 dove gareggiano bambini dai 7 anni in su e dove si prevede una folta pattuglia di piloti locali, xibetani e nicosiani. Ma molto spettacolo ci si attende dalle categorie 100, 125 Tag e Super Tag, le 125 KZ4 Over, KZ3, e la Top delle categorie la KZ2. Quindi una intera giornata che inizierà sin dalle ore 8,30 per vedere all’opera tanti piloti. Le iscrizioni si potranno effettuare già dal pomeriggio di sabato dalle 15 in poi.

“Stiamo lavorando a questo evento da diversi mesi – commenta Mario Puglisi – e riteniamo che i sacrifici di tanto lavoro alla fine saranno ripagato dal buon numero di partecipanti. E’ chiaro che la novità di gareggiare in un circuito cittadino a 1000 di altezza sta suscitando molta curiosità e le telefonate per informarsi sulle modalità di partecipazione continuano ad arrivare incessantemente. Ma se tutto ciò si sta realizzando lo si dive prima di tutto alla disponibilità di tutti soggetti istituzionali che hanno competenza su eventi di questo genere, dal Comune di Enna in particolare nella persona dell’Assessore Dante Ferrari all’Ufficio Eventi del Comune alla Questura. E poi a tutti gli sponsor che ci stanno sostenendo. Ed infine ma sicuramente non meno importante a tutti gli amici dello staff con cui da mesi stiamo lavorando per questa giornata. Sicuramente si potrà creare qualche problema sulla viabilità visto che sin da venerdì una zona dove si gareggerà sarà interdetta al traffico veicolare. Ma posso assicurare che per quello che si verrà a creare ne vale sicuramente la pena“.