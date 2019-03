Operazione Draci: arrestato un minorenne rumeno che insieme ad altri connazionali razziava aziende agricole ennesi – VIDEO

Il 4 marzo, la Polizia di Stato ha proceduto ad arrestare, un 17 enne rumeno di Ramacca. Il provvedimento restrittivo a carico del minore è stato eseguito dalla Squadra mobile di Enna e dal Commissariato di P.S. di Piazza Armerina, a conclusione di una articolata e complessa attività investigativa coordinata brillantemente dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta.

L’arresto segue al fermo di 13 soggetti di nazionalità italiana e rumena, eseguiti il 22 novembre 2018 in ottemperanza ai relativi provvedimenti emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna, in quanto tutti facenti parte di un’associazione a delinquere votata alla commissione di reati contro il patrimonio in ambito rurale (furti di mezzi agricoli, di autocarri, di escavatori, di trattori, di quad e di attrezzature varie per l’attività agricola) che aveva razziato aziende agricole del territorio di Enna e delle province limitrofe, arrecando danni per diverse decine di migliaia di euro.

L’indagine convenzionalmente denominata “Draci”, dal vocabolo corrispondente alla traduzione in lingua rumena della parola “Diavoli”, con cui gli indagati indicavano la presenza di appartenenti alle Forze dell’Ordine nel corso della loro azione criminale, ha consentito di far luce su decine di episodi di furti, tutti finalizzati alla successiva vendita e ripartizione degli utili tra i rumeni.

Dopo l’esecuzione dei fermi del 22 novembre è proseguita incessante l’attività degli investigatori della Squadra mobile di Enna e del Commissariato di P.S. di Piazza Armerina, che ha consentito di acquisire importanti ed ulteriori elementi probatori in ordine ai diversi episodi predatori e di delineare così le responsabilità penali del minorenne rumeno e degli altri indagati.

Il minore è stato arrestato dai poliziotti a Ramacca e, dopo le formalità di rito, è stato associato presso l’Istituto Penale per Minorenni di Caltanissetta a disposizione della locale Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.