Agira, “Operazione Husky” il capo delegazione invita la cittadinanza a partecipare alla cerimonia presso il cimitero canadese

Steve Gregory, capo della delegazione canadese presente in questi giorni in Sicilia per ricordare il 75° anniversario delle storiche “Operazioni Husky” invita la cittadinanza agirina, le associazioni e i circoli ad unirsi alla delegazione canadese il 30 Luglio 2018 presso la cerimonia che avrà luogo nel Cimitero Canadese di Agira.

In occasione dell’evento si svolgerà l’appello dei giovani caduti in guerra durante l’Operazione Husky, di ognuno verrà ricordato il cognome e il nome.

La cerimonia avrà inizio alle ore 10.