Ospedale di Nicosia, pubblicato dall’Asp di Enna il bando per l’assunzione di medici radiologi

Così come era stato preannunciato da un incontro di venerdì 1 marzo tra il Movimento per la Difesa dei Territori e il commissario straordinario dell’Asp di Enna, Francesco Iudica, l’Asp di Enna ha emesso l’avviso pubblico straordinario per il conferimento di incarichi a tempo determinato e supplenze di dirigente medico di radiodiagnostica per il Basilotta di Nicosia.

All’ospedale di Nicosia risultano scoperti ben tre posti di dirigente medico di radiodiagnostica e ad oggi l’Asp di Enna non è in possesso di una graduatoria valida di concorso pubblico da cui attingere per poter ricoprire questo fabbisogno di personale.

L’avviso pubblicato prevede quindi la formazione di una graduatoria da cui anche in futuro l’Asp di Enna potrà attingere per ricoprire eventuali carenze anche in altri ospedali della provincia.

Nell’avviso è previsto oltre al trattamento economico stabilito dal contratto nazionale, anche un ulteriore budget individuale mensile di prestazioni aggiuntive fino al limite orario massimo compatibile con le disposizioni di legge.

I medici interessati a partecipare al bando potranno inviare la domanda tramite pec all’Asp di Enna entro 5 giorni dalla pubblicazione dell’avviso.

Secondo quanto dichiarato dal commissario straordinario Iudica, se non dovessero giungere domande di assunzione successive all’emissione del bando, l’azienda procederà con la procedura alpi, ovvero l’attività che il personale aziendale, individualmente o in équipe, esercita fuori dall’impegno di servizio in regime ambulatoriale, comprese le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio.

AVVISO ASP ENNA PER ASSUNZIONE RADIOLOGI