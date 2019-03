Pagana (M5S): “Tavolo per la Nord-Sud, una notizia che ci riempie di soddisfazione. La superstrada cambierebbe il volto della Sicilia”

Sull’appetitosa torta del concreto interesse del governo per le infrastrutture della Sicilia confermato oggi dalla due giorni del ministro Toninelli nei cantieri stradali dell’isola, c’è oggi la ciliegina della notizia del ritrovato interesse del governo Conte per la Nord-Sud, la superstrada di cui si parla da 70 anni ma che finora è rimasta sulla carta.

“Oggi – afferma la deputata regionale Elena Pagana – il ministro ha annunciato che sarà istituto a breve un tavolo tecnico per cercare di far partire alcuni lotti del progetto, la cui realizzazione per la Sicilia sarebbe una svolta epocale e volano dell’economia oggi moribonda, anche per la carenza di strade degne di questo nome”.

“Sono soddisfattissima – continua la deputata, che ha incontrato il ministro in occasione della riapertura del viadotto Morello – per il concreto interesse mostrato da Toninelli per la Sicilia, ribadito oggi dalla sua concretissima visita nelle nostre strade. Gli ho sottolineato l’importanza che la viabilità secondaria riveste per la nostra gente, che non chiede nulla se non la normalità che purtroppo da noi è un miraggio. Quella del ripescaggio del progetto della Nord Sud è un’ottima notizia. Personalmente seguirò la vicenda da vicino”.

La Nord-Sud era la super strada che doveva collegare Gela a Santo Stefano di Camastra, passando da Piazza Armerina, Valguarnera, Leonforte, Nicosia, Mistretta, Reitano.

“Se ne parla da sempre – conclude Pagana – speriamo che ora sia la volta buona”.