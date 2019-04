Pallavolo femminile serie D, la Naf Nicosia sconfitta fuori casa dal Città di Ficarazzi

Città di Ficarazzi-Naf Nicosia 3-0

Seconda sconfitta consecutiva nella terz’ultima giornata del campionato di pallavolo femminile di serie C per la Naf Nicosia, ancora una volta fuori casa le ragazze guidate dal coach Salvatore D’Amico hanno perso 3-0 contro il Città di Ficarazzi, seconda forza del girone B.

Il sestetto nicosiano non ha retto l’urto contro il Città di Ficarazzi ancora in corsa per la vittoria nel campionato ed ha perso tutti i set giocati con i punteggi di 25-16, 25-18 e 28-26.

Nonostante questa sconfitta, la sesta stagionale, la Naf rimane saldamente al terzo posto in classifica con 31 punti. Dopo la pausa pasquale la Naf giocherà il prossimo match in casa contro l’Albaverde, la squadra nissena segue al quarto posto in classifica con 27 punti proprio la Naf. Nel girone d’andata l’Albaverde superò di misura la Naf Nicosia per 3-2.