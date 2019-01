Pallavolo femminile serie D, la Naf Nicosia si afferma fuori casa contro le Frecce Azzurre

Frecce Azzurre-Naf Nicosia 1-3

Ottima prestazione e bella vittoria per le ragazze della Naf Nicosia guidate dal coach Salvatore D’Amico. Nella quinta giornata del campionato di serie D di pallavolo femminile, le ragazze della Naf hanno affrontato e superato fuori casa l’Asd Frecce Azzurre di Palermo per 1-3.

La Naf si è aggiudicata i primi due set con il punteggio di 23-25 e 10-25, ha perso il terzo per 25-16 e si è aggiudicata il quarto e decisivo set per 12-25.

Con la terza vittoria stagionale ottenuta ancora una volta fuori casa, la Naf Nicosia sale a 9 punti in classifica a si mantiene nelle zone alte a ridosso delle prime due squadre del torneo.

Sabato prossimo, 19 gennaio, per la prima volta in questa stagione la Naf giocherà in casa ed affronterà, probabilmente in campo neutro considerando che i lavori alla tensostruttura dello Stefano la Mota non sono terminati, la squadra palermitana Sicily By Car Volley Palermo attuae seconda forza del girone B del campionato di serie D.