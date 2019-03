Pallavolo femminile serie D, la Naf Nicosia supera agevolmente in casa la Eurovolley Bagheria – FOTO & VIDEO

Naf Nicosia-Eurovolley Bagheria 3-0

Nell’undicesima giornata del campionato di pallavolo femminile di serie D, la Naf Nicosia ha superato in casa, in tre set, la Eurovolley Bagheria.

Praticamente la Naf durante tutto il match non ha mai rischiato nulla, si è aggiudicata il primo set per 25-13, poi il tecnico Salvatore D’Amico ha attuato un turn-over tra tutte le pallavoliste convocate per questo incontro ed ha vinto i successivi due set per 25-23 e 25-16.

Settima vittoria stagionale per la Naf Nicosia 22 punti in classifica e terzo posto nel girone B della serie D femminile.

Nel prossimo turno la Naf Nicosia giocherà nuovamente in casa, sabato 9 marzo, allo Stefano la Motta sarà ospitata il Santa Sofia di Licata, squadra terz’ultima in classifica. All’andata il sestetto nicosiano riuscì a battere le licatesi per 3-0.