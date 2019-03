Pallavolo femminile serie D, la Naf Nicosia travolge anche la Pomaralva di Palermo – FOTO & VIDEO

Naf Nicosia-Pomaralva 3-0

Quinta vittoria consecutiva per 3-0 della Naf Nicosia, anche nella 13ma giornata del campionato di pallavolo femminile di serie D, la squadra guidata dal coach Salvatore D’Amico ha battuto nettamente le palermitane della Pomaralva.

Praticamente non c’è stata storia ed in poco più di un’ora la Naf Nicosia si è sbarazzata delle palermitane della Pomaralva vincendo i tre set con i punteggi di 25-20, 25-8 e 25-23. Le palermitane solo nell’ultimo set hanno messo in difficoltà le nicosiane, che nel finale però hanno recuperato un paio di punti di distacco ed hanno operato il sorpasso sul filo di lana aggiudicandosi set ed incontro.

Naf Nicosia con la nona vittoria stagionale sempre al terzo posto con 28 punti, distacca proprio la Pomaralva, quarta con 22 punti.

La prossima settimana il campionato affronterà un turno di riposo. La Naf tornerà in campo sabato 30 marzo ed affronterà in casa le Frecce Azzurre di Palermo, penultime in classifica, all’andata le nicosiane vinsero per 1-3.