Pallavolo femminile serie D, l’inarrestabile Naf Nicosia travolge anche le Frecce Azzurre palermitane – FOTO & VIDEO

Naf Nicosia-Frecce Azzurre 3-0

Continua inarrestabile la corsa della Naf Nicosia che anche nella 14ma giornata del campionato di pallavolo femminile di serie D, davanti al pubblico amico, si sbarazza facilmente della squadra palermitana delle Frecce Azzurre con il risultato di 3-0.

Le pallavoliste palermitane hanno resistito solo due set, il primo lo hanno perso per 26-24, lottando quasi alla pari con le padrone di casa, ma più per demeriti della Naf distratta in difesa e poco incisiva in attacco. Anche il secondo set terminato per 25-22 ha visto prevalere le padrone di casa della Naf, ma le avversarie hanno anche in questo caso resistito fino all’ultimo, con una Naf in crescita. Nell’ultimo set tracollo delle palermitane giunte a Nicosia con appena sei giocatrici, il punteggio finale di 25-11, ottenuto in un quarto d’ora di gioco parla chiaro.

Nonostante l’assenza di Diana Ferraloro capitana simbolo e trascinatrice di questa squadra, la Naf ha portato a casa il sesto risultato utile consecutivo, tutti ottenuti con perentori 3-0 e consolida il terzo posto in classifica con 31 punti. Segno tangibile che la società ed i tecnici, con in testa Salvatore D’Amico, hanno creato un gruppo solido con alle spalle tante giovani promesse.

Nel prossimo turno la Naf Nicosia affronterà fuori casa la capolista Volley Palermo, all’andata sul neutro di Troina il sestetto palermitano si impose per 0-3.