Pallavolo femminile serie D, netta vittoria casalinga della Naf Nicosia contro la Limpiados di Licata – FOTO & VIDEO

Naf Nicosia-Limpiados Volley 3-0

Torna a giocare tra le mura amiche per la prima volta in questa stagione la Naf Nicosia ed inaugura con una netta vittoria la tensostruttura dello Stefano La Motta appena ristrutturata. Nella nona ed ultima giornata del girone di ritorno del campionato di pallavolo femminile di serie D le ragazze guidate dal coach D’Amico hanno battuto nettamente le licatesi della Limpiados Volley per 3-0.

La Naf Nicosia si è aggiudicata i tre set con i punteggi di 25-9, 25-18 e 25-17. Del tutto inconsistenti le avversarie, la Limpiados in nove incontri non ha mai vinto ed è il fanalino di coda del campionato.

Si chiude il girone d’andata per la Naf Nicosia con un bilancio piuttosto lusinghiero, nonostante per otto partite abbia giocato praticamente sempre fuori casa. La Naf è quarta in classifica con 16 punti, frutto di cinque vittorie e quattro sconfitte.

Nel prossimo turno sabato 23 febbraio alle 18.30 la Naf tornerà a giocare in casa, affronterà nel derby la Kentron Enna, squadra che si trova al settimo posto con 13 punti, all’andata le ennesi riuscirono a superare la Naf per 3-1.