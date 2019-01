Pallavolo femminile serie D, sconfitta per la Naf Nicosia contro il Volley Palermo – VIDEO

Naf Nicosia-Volley Palermo 0-3

Sul campo neutro di Troina, nella sesta giornata del campionato femminile di pallavolo di serie D, la Naf Nicosia subisce la terza sconfitta stagionale contro il Volley Palermo, seconda forza del campionato. Per la Naf doveva essere l’esordio casalingo in campionato, dopo le prime cinque partite giocate fuori casa, ma per i lavori di ristrutturazione dello Stefano La Motta, la squadra guidata dal coach Salvatore D’Amico ha dovuto affrontare le quotate avversarie in campo neutro perdendo per 0-3.

Non è stata una netta sconfitta nonostante i tre set persi, la Naf ha combattuto punto su punto e non ha reso la vita facile alle avversarie. Il primo set è stato perso per 21-25, nel secondo dopo una bella rimonta la Naf sfiora la vittoria, ma perde il set per un soffio con il risultato di 26-24. Anche il terzo set se lo aggiudicano le ospiti del Volley Palermo con il risultato di 18-25.

Con questa vittoria il Volley Palermo agguanta momentaneamente la testa della classifica con 15 punti, mentre la Naf Nicosia rimane ferma a 9 punti.

Sabato prossimo la Naf Nicosia giocherà in casa, presumibilmente nella nuova struttura dello Stefano La Motta ed affronterà la capolista del girone Città di Ficarazzi.