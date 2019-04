Pallavolo femminile serie D, si conclude a Palermo la serie positiva della Naf Nicosia – VIDEO

Volley Palermo-Naf Nicosia 3-1

Dopo sei vittorie consecutive tutte per 3-0, si conclude contro la capolista Volley Palermo la serie positiva della Naf Nicosia. Le pallavoliste nicosiane, guidate da Salvatore D’Amico, sono state sconfitte fuori casa dal Volley Palermo per 3-1.

La Naf ha tenuto testa al sestetto capolista per soli due set, il primo perso per 25-20 ed il secondo vinto per 21-25, poi il crollo nei successivi due set per 25-7 e 25-6.

Quinta sconfitta stagionale che non schioda però la Naf dal terzo posto con 31 punti. Domenica prossima un altro impegno difficile per la Naf Nicosia affronterà fuori casa il Volley Città di Ficarazzi seconda forza del campionato, nel girone d’andata, sul neutro di Troina, la Naf vinse nettamente per 3-0.