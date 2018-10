Pallavolo maschile serie C, esordio negativo per i Diavoli Rossi a Giarratana

Giarratana-Diavoli Rossi Nicosia 3-0

Esordio con sconfitta per i Diavoli Rossi Nicosia nella prima giornata del campionato di pallavolo maschile di serie C. Come nella scorsa stagione alla prima giornata i Diavoli Rossi hanno affrontato la squadra ragusana del Giarratana, ma nel 2017 vinsero in casa per 3-1.

I padroni di casa si sono imposti con un netto 3-0 sui nicosiani, vincendo i tre set per 25-15, 25-23 e 25-19.

I Diavoli Rossi potranno rifarsi, domenica prossima 4 novembre alle ore 19, allo Stefano La Motta, affronteranno i rivali della Ecoplast Volley Gela.